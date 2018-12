EU gibt 5 Mio. Euro im Kampf gegen „Fake News“ aus

Satte fünf Millionen Euro will die EU alleine 2019 im Kampf gegen sogenannte Fake News ausgeben. Dies sei vor allem zum Schutz der Demokratie nötig, stellte die EU-Kommission am Mittwoch fest. Insbesondere aus Russland gebe es direkte Versuche der Desinformation und der Einmischung in Wahlen. Dies soll durch stärkere Vernetzung und Aufklärung in Zukunft unterbunden werden.