Banken wollen jetzt Zugriff auf Aktien der Linz AG

Vorrang für Kreditgeber

Zwar ließen sie sich eine Weiterverpfändung der 50.000 Linz-AG-Aktien an sie ausreden, zum Ausgleich wollen die Bankenaber, dass die Stadt in ihren Forderungen an die UGL ihnen nachrangig gestellt wird. Falls also „etwas passiert“, haben die Banken hinsichtlich der Verwertung der Linz-AG-Aktien Vorrang vor der Stadt selbst.