Seiler und Speer gehen auf große Österreich-Tour

Einige Vorboten gab es bereits. „Ois OK“, diese positive Hymne über und an das Leben, eroberte auf Anhieb die Charts. Und auch das gefühlvolle „Ala bin“ ist ein echter Winter-Hit. Die Ballade ist das Ergebnis einer wunderbaren Freundschaft zwischen Seiler und Speer und der Austro-Pop-Legende Christian Kolonovits, die bei der „60 Jahre Wiener Stadthalle“-Gala ihren Anfang fand (und und anderem bei den Konzerten „Best Of Austria Meets Classic“ vor dem Schloss Schönbrunn und in Graz fortgesetzt wird).