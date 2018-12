Juwelier-Einbruch knapp gescheitert

Eine Spur nach Niederösterreich verfolgen indes die Kärntner Kollegen unserer heimischen Kriminalisten: In Bleiburg hatte eine Bande mit einer Metallstange einen Bankomaten aufgebrochen, nun wurde einer der Täter in Slowenien verhaftet. „Wir ermitteln, ob die Verdächtigen auch für Sprengungen in unserem Bundesland verantwortlich sein könnten“, heißt es aus St. Pölten. In mindestens einem Fall dürfte es einen Zusammenhang zur Tat in Kärnten geben.