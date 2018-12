„Gott sei Dank können wir vielen Senioren helfen“

Insgesamt 28 Senioren samt Pflegepersonal finden im Dürerheim im Innsbrucker Stadtteil Pradl wohl längerfristig eine neue Heimat. „Wir freuen uns auf die neuen Bewohner“, erklärt Heimleiterin Elfriede Steinwender im Gespräch mit der „Krone“. Bereits am Samstag Nachmittag bezogen die ersten ihre Zimmer. Eigentlich wären 30 Personen für das ISD-Wohnheim vorgesehen gewesen. „Aber zwei wurden in Kramsach untergebracht“, weiß Steinwender, die einen ganzen Stock für die in Not geratenen Bewohner frei zur Verfügung hatte.