Trickdiebstahl in Innsbruck: Teure Ringe weg

Am Samstag gegen 11.30 Uhr wurde die Verkäuferin in einem Uhren- und Schmuckgeschäft in Innsbruck von zwei unbekannten Frauen in ein Verkaufsgespräch verwickelt. Im Zuge dieses Gespräches dürfte es einer der beiden Frauen gelungen sein, hinter den Verkaufstresen zu gelangen und aus einer Ringschatulle mehrere Ringe zu stehlen. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest, dürfte sich jedoch auf einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich, also mehr als 10.000 Euro, belaufen.