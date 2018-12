Schmutziges Geschäft mit Schlüsseldienst-Masche

480 statt 150 Euro

So erging es auch jener Sistranserin, die am Dienstag vor verschlossener Tür stand. Ein vermeintlicher Techniker - muskulös und angsteinflößend - rückte an. Vereinbart wurden 150 Euro. Über eine Stunde lang ging der „Experte“ mit Brachialgewalt zu Werke. Die Tür zu öffnen gelang ihm allerdings nicht. Das Geld wollte er trotzdem - aber nicht 150, sondern plötzlich 480 Euro! „Ich hatte Panik und ließ mich deshalb von diesem Mann zur Bank fahren. Er bestand auf Barzahlung“, schildert das Opfer.