Stadtchef Luger will Entschuldigung vom Minister

Details der Prüfung legt Luger nicht offen

Details seines „übersichtlichen Konvoluts“ über fast 10.000 Strafakte wollte Luger nicht angeben. Auf eine entsprechende „Krone“-Anfrage hieß es nur: „Die Abteilung hat alle Fälle seit 2010 aufgearbeitet bzw. sind in Bearbeitung. Aus der Bewertung ergibt sich unmissverständlich, dass die Behauptungen des Finanzministeriums falsch sind. Bei den inkriminierten Fällenhandelt es sich um ,Altlasten‘. Weitere Zahlenanalysen ändern nichts an dieser Aussage.“ Wieviele „Altlasten“, also Verjährungsfälle wegen Nichtbearbeitung es bis zum Sommer 2017 insgesamt tatsächlich gab, bleibt also offen.