„Mutant Year Zero“: Trailer enthüllt neue Heldin

Publisher Funcom und Entwickler The Bearded Ladies haben eine neue Heldin vorgestellt, die Ente Dux, Wildschwein Bormin und Co. ab dem 4. Dezember in „Mutant Year Zero: Road to Eden“ auf PC, PlayStation 4 und Xbox One begleitet. Ein neuer Trailer zeigt „Farrow“ und ihre Fähigkeiten in Aktion.