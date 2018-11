Flugpassagier löst mit Selfie Terroralarm aus

Mit einem Selfie hat ein junger Mann vor dem Start eines Flugzeugs in Indien falschen Terroralarm ausgelöst. Der 21-jährige Yogvedant Poddar hatte kurz vor dem Start der Maschine am Montag in Kalkutta ein Foto von sich auf Snapchat veröffentlicht und dazu „Terrorist“ geschrieben, berichtete Avvaru Ravindranath von der örtlichen Polizei am Dienstag. Ein beunruhigter Passagier meldete den Vorfall - und Poddar wurde abgeführt.