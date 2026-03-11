Vor EU-Gipfeltreffen: Brunner reist nach Armenien

Armenien sei für die EU ein „sehr wichtiger Partner“ in der Region, erklärte Brunner vor der Abreise. Angesichts der Konflikte in der unmittelbaren Nachbarschaft würden die Beziehungen weiter ausgebaut. „Die EU ist entschlossen, unsere Zusammenarbeit zu stärken – bei der Wirtschaft, der Sicherheit und auch der Migration“, sagte der Kommissar.