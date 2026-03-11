Investor sprang ab: Metallfirma bleibt nur Konkurs

Der AKV geht davon aus, dass sich die Passiva nun wegen Schadenersatzforderungen und Dienstnehmeransprüchen erheblich erhöhen. Zuletzt waren 11,3 Mio. Euro von insgesamt mehr als 16 Mio. Euro Forderungen anerkannt worden. Im Rahmen des Konkursverfahrens werde nun sämtliches Vermögen zu verwerten und alle Forderungen von der Insolvenzverwalterin zu betreiben sein. Eine Quotenprognose sei derzeit nicht möglich.