PVA-Gutachten: Die Erfahrungen der „Krone“-Leser

Eine neue Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt deutliche Missstände im Begutachtungsprozess der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) auf. Viele Betroffene berichten von respektlosen, voreingenommenen und teilweise entwürdigenden Erfahrungen bei medizinischen Untersuchungen. Laut Studie empfinden 70 % der Antragsteller für Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension die Begutachtungen als wenig oder gar nicht respektvoll; bei Pflegegeldanträgen sind es 42 %.