Mordversuch: Staatsanwältin fordert höhere Strafen

Pflegerin bleibt bis Rechtskraft in U-Haft

Offensichtlich nicht zur Zufriedenheit aller Prozessbeteiligten: Die Staatsanwältin hat direkt nach der Urteilsverkündung bei beiden Angeklagten Strafberufung angemeldet. Ergo: Die Anklagebehörde fordert empfindlichere Gefängnisstrafen. Der Verteidiger der Pflegerin, Kurt Jelinek, zog nach und meldete ebenfalls Strafberufung an. Seine Mandantin müsse daher in Untersuchungshaft bleiben, erklärt Jelinek und verweist zudem auf mehrmonatige Fristen bis zu einer Berufungsverhandlung.