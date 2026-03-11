Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Strafmilderung

Mordversuch: Staatsanwältin fordert höhere Strafen

Salzburg
11.03.2026 15:00
Gefängnis oder nur Bewährung? Ein rechtlich kniffliger Fall.
Gefängnis oder nur Bewährung? Ein rechtlich kniffliger Fall.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Es war ein außergewöhnlicher Prozess, der am Dienstag im Salzburger Landesgericht mit außergewöhnlichen Urteilen endete: Ein Senior (86) wollte mithilfe einer Pflegerin (59) sein Leben und das seiner Ehefrau beenden. Beide wurden wegen Mordversuchs verurteilt, beide erhielten Strafmilderung. Zu mild für die Staatsanwältin, die Berufung anmeldete.

0 Kommentare

Es war ein besonders tragischer Kriminalfall, der dunkle Seiten unseres Gesellschaftssystems aufzeigte: Ein 86-Jähriger, der sich jahrelang um seine schwer demenzkranke Ehefrau kümmerte und selbst an Krebs erkrankte, sah keinen anderen Ausweg mehr. Er bat eine Pflegerin (59) um Schlaftabletten, mischte einen „Gute-Nacht-Trunk“ für sich und seine Ehefrau.

Doch beide überlebten. Drei Jahre Haft auf Bewährung wegen versuchten Mordes lautete das bemerkenswerte Urteil für den 86-Jährigen, viereinhalb Jahre teilbedingt bekam die helfende Pflegerin – drei Jahre davon bedingt. Bei Rechtskraft des Urteils könnte die 59-Jährige den unbedingten Teil mit der Fußfessel leisten.

Zitat Icon

Was will man hier noch? Jede unbedingte Haftstrafe wäre für ihn eine lebenslange.

Verteidiger Michael Hofer

All das, obwohl der Strafrahmen bei einer Verurteilung nach dem Mord-Paragrafen bei zehn Jahren Freiheitsstrafe beginnt. Eine außerordentliche Strafmilderung machte die milden Strafen möglich: Aufgrund der vielen Milderungsgründe – Geständnis, Beitrag zur Wahrheitsfindung, etc. – konnte der Geschworenensenat sogar eine reine Bewährungsstrafe verhängen.

Pflegerin bleibt bis Rechtskraft in U-Haft
Offensichtlich nicht zur Zufriedenheit aller Prozessbeteiligten: Die Staatsanwältin hat direkt nach der Urteilsverkündung bei beiden Angeklagten Strafberufung angemeldet. Ergo: Die Anklagebehörde fordert empfindlichere Gefängnisstrafen. Der Verteidiger der Pflegerin, Kurt Jelinek, zog nach und meldete ebenfalls Strafberufung an. Seine Mandantin müsse daher in Untersuchungshaft bleiben, erklärt Jelinek und verweist zudem auf mehrmonatige Fristen bis zu einer Berufungsverhandlung.

Lesen Sie auch:
Strafprozess im Salzburger Landesgericht
86-Jähriger verurteilt
„Wollte sie nicht töten, ich wollte mit ihr gehen“
10.03.2026

„Was will man hier noch?“
Noch keine Entscheidung hat Verteidiger Michael Hofer für seinen 86-jährigen Mandanten getroffen: „Was will man hier noch? Jede unbedingte Haftstrafe wäre für ihn eine lebenslange“, betont der Salzburger Anwalt im „Krone“-Gespräch. Der 86-Jährige sei für Hofer „nicht Rückfall-gefährdet“, der Mann habe beim Prozess „gar nichts beschönigt“.

Als „menschlich ideales Urteil“ bezeichnet es der Anwalt. Noch bis Freitag hat Hofer Zeit, um nachzuziehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
11.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
316.109 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.157 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
179.126 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1801 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1322 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf