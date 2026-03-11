Energieagentur plant Freigabe von Öl-Reserven

Allein im ersten Monat sollten mehr als 100 Millionen Barrel auf den Markt kommen, um die stark gestiegenen Energiepreise einzudämmen. Seit Beginn des Kriegs zwischen den USA, Israel und dem Iran am 28. Februar sind die Preise an den Tankstellen deutlich gestiegen. Der Ölpreis lag zuletzt vorübergehend bei 100 (umgerechnet rund 86 Euro) Dollar pro Barrel. Aufgrund der Blockade der Straße von Hormus ist der Rohstoff weltweit knapp und die Nervosität hoch. Länder in Asien haben bereits dazu aufgerufen, Benzin und Diesel zu sparen.