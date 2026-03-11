Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um Preise einzudämmen

Energieagentur plant Freigabe von Öl-Reserven

Wirtschaft
11.03.2026 15:05
Die Internationale Energieagentur (IEA) plant bereits die Freigabe von Erdöl und Öl-Produkten. ...
Die Internationale Energieagentur (IEA) plant bereits die Freigabe von Erdöl und Öl-Produkten. Eine Stabilisierung der Märkte ist dadurch allerdings nicht zu erwarten (Symbolbild).(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Internationale Energieagentur (IEA) bereitet aufgrund des Kriegs im Nahen Osten die Freigabe von Erdöl und Öl-Produkten vor. Es geht um bis zu 400 Millionen Barrel Öl aus nationalen Sicherheitsreserven. Auch Österreich hat vor, sich zu beteiligen, und Reserven zum Verkauf freizugeben.

0 Kommentare

Allein im ersten Monat sollten mehr als 100 Millionen Barrel auf den Markt kommen, um die stark gestiegenen Energiepreise einzudämmen. Seit Beginn des Kriegs zwischen den USA, Israel und dem Iran am 28. Februar sind die Preise an den Tankstellen deutlich gestiegen. Der Ölpreis lag zuletzt vorübergehend bei 100 (umgerechnet rund 86 Euro) Dollar pro Barrel. Aufgrund der Blockade der Straße von Hormus ist der Rohstoff weltweit knapp und die Nervosität hoch. Länder in Asien haben bereits dazu aufgerufen, Benzin und Diesel zu sparen.

Andere Länder wie Ungarn und Kroatien haben Preisdeckel eingeführt. Österreichs Regierung konnte sich am Mittwoch nicht auf eine Preisbremse einigen und hat lediglich beschlossen, dass Tankstellen maximal dreimal in der Woche den Preis erhöhen dürfen.

Hier sehen Sie die wichtigsten Öl- und Gasfelder, Raffinerien sowie Pipelines im Persischen Golf:

Die Karte zeigt die wichtigsten Öl- und Gasfelder, Raffinerien und Pipelines im Persischen Golf. Die meisten Öl- und Gasfelder sowie Raffinerien liegen in Saudi-Arabien, Kuwait, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Straße von Hormuz ist als zentrale Exportroute für Schiffe hervorgehoben. Quelle: APA.

Aufteilung und Länder noch nicht fix
Insiderinnen und Insider sagten, dass die Internationale Energieagentur (IEA) die Freigabe von bis zu 400 Millionen Barrel Erdöl und Öl-Produkten aus nationalen Sicherheitsreserven plane. Daran werden sich unter anderem auch Österreich und Deutschland beteiligen. Es wäre die größte Freigabe in der Geschichte der Energieagentur. Die bisher größte koordinierte Freigabe von insgesamt knapp 183 Millionen Barrel erfolgte 2022 in zwei Wellen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Vor dem historischen Schritt müssen aber erst die Aufteilung auf die Länder und der Zeitplan beschlossen werden, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person mit. Derzeit sei noch kein Land mit einer physischen Knappheit konfrontiert. Man rechne damit, dass die IEA verschiedene Szenarien vorschlage. Es sei auch denkbar, dass Nichtmitglieder wie China und Indien eingebunden werden könnten.

Lesen Sie auch:
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Weitere Gespräche
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
11.03.2026
An Verbündete der USA
Iran will Ölexporte bis Kriegsende nicht erlauben
10.03.2026

Die Organisation, die in Paris ansässig ist, wurde nach der Ölkrise in den 1970er-Jahren gegründet. Über sie koordinieren die westlichen Volkswirtschaften ihre Ölvorräte. An den Märkten herrschten am Mittwoch aber zunächst Zweifel, ob die geplante Freigabe ausreichen würde, um die Lieferausfälle aus dem Nahen Osten auszugleichen. Eine dauerhafte Stabilisierung der Märkte sei allein dadurch nicht zu erwarten, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
11.03.2026 15:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
316.109 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.157 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
179.126 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1801 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1322 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
Sanierung gescheitert
Investor sprang ab: Metallfirma bleibt nur Konkurs
Um Preise einzudämmen
Energieagentur plant Freigabe von Öl-Reserven
„Forbes“-Schätzung
Musk auf dem Weg zum weltweit ersten Billionär
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
2000 illegale Seiten
Wie der Casinos-Platzhirsch das Monopol verteidigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf