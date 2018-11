Cyber-Blackout: Kabelbrand legt Stadtviertel lahm

Was passiert in unserer durch und durch vernetzten Welt eigentlich, wenn wir plötzlich kein Internet mehr haben? Einen Vorgeschmack auf so einen „Cyber-Blackout“ hat kürzlich die südkoreanische Hauptstadt Seoul bekommen. Durch einen Brand in einem unterirdischen Kabelkanal waren plötzlich Hunderttausende Haushalte und öffentliche Gebäude ohne Internet - mit gravierenden Folgen für so ziemlich alle Bereiche des öffentlichen Lebens.