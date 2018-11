Lehre: Auslandsaufenthalte als Teil der Ausbildung

Es war die erste Versammlung, seit LH Peter Kaiser am 1. Juli den Vorsitz übernommen hat. Kaiser, Friauls Ministerpräsident Massimiliano Fedriga und der Ministerpräsident der Region Venetien, Luca Zaia, in Vertretung von Landesrat Federico Caner haben Arbeitsaufstellungen für 2019 besprochen. So sollen etwa die Verwaltungen der drei Regionen besser zusammenarbeiten und die Logistik von Handelsrouten vereinfacht werden.