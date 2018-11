Flughafen Hörsching wird zum autonomen Testgebiet

Die Fahrspuren sind klar gekennzeichnet, blinkende Lichter zeigen an, dass das Fahrzeug in Bewegung ist! Fahrerlose Transportsysteme, die Stapler und ähnliches ersetzen, sind bei Betrieben in Oberösterreich weit verbreitet. Im Zuge des DigiTrans-Projekt wird nun auch der Flughafen zum Testgebiet für automatisiertes Fahren.