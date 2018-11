Sechs Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Bewohner habe um 2.10 Uhr Rauch im Stiegenhaus bemerkt und die Rettungskräfte verständigt, hieß es in der Mitteilung der Polizei. In dem viergeschoßigen Gebäude hielten sich demnach zum Zeitpunkt des Brandes mehr als 20 Menschen auf. Die meisten seien von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden, aber für sechs Menschen sei jede Hilfe zu spät gekommen. Sie starben noch am Unglücksort.