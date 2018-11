Dementer Senior (67) irrte die ganze Nacht umher

„Krone“: Wie war das Gefühl, als Sie erfahren haben, dass der alte Mann gefunden worden ist?

Gerald Lindinger: Ein unglaublich Gutes. Wir haben uns alle sehr gefreut, denn unsere Sorgen waren groß. Es war in der Nacht sehr kühl, wir konnten also nicht davon ausgehen, dass sich der Vermisste in derart gutem körperlichen Zustand befindet.