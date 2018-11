Todesspirale in der indischen Götterwelt

Nach der gleichnamigen Novelle von Thomas Mann schuf die australische Komponistin Peggy Glanville-Hicks (1912-1990) eine faszinierende Oper mit authentischer Hindumusik in vielen dramatischen und folkloristischen Variationen. Eine Dreiecks-Liebesgeschichte mit Todesspirale in Verbindung mit der indischen Götterwelt bestimmte die Abhandlung der fesselnden Legende in sechs Szenen, die Gregor Horres mit Geschick inszenierte. Die musikalische Leitung liegt in den sicheren Händen von Leslie Suganandarajah der die suggestive Musik durch das versierte Bruckner Orchester punktgenau interpretierte.