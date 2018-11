Klagenfurter „schrie Einbrecher in die Flucht“

„Gegen 1.30 Uhr in der Früh kletterte der Einbrecher am Sonntag über die eingeschlagene Kellerfensterscheibe in das Haus des Klagenfurters. Durch den Lärm wurde der Pensionist zum Glück wach, schaltete Licht ein, schrie laut und ging ins Erdgeschoß“, schildert ein Polizist.