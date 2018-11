Asylwerber bedrohte Betreuer mit dem Umbringen

Ein 31-jähriger mazedonischer Asylwerber bedrohte in seiner Unterkunft in St. Georgen i.A. einen Betreuer und einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit dem Umbringen. Bereits in den Nachmittagsstunden stahl der 31-Jährige in einer Trafik Tabak und Zigarettenpapier. Wenig später stahl er in einer anderen Trafik erneut Tabak und Zigarettenpapier.