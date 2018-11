Dämmerungseinbrüche: Mit und ohne Erfolg

Durch eine aufgebrochene Terrassentüre kamen Unbekannte in das Innere eines Einfamilienhauses in Ferlach. Die Bewohner waren unterwegs, so konnten die Diebe in Ruhe alles durchsuchen. „Sie durchwühlten im Schlafzimmer alle Schränke und stahlen Schmuck von noch unbekanntem Wert“, bestätigt die Polizei.