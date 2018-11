Eltern waren mit im Auto: Lenker bei Crash getötet

Der 47-jährige Salzburger war am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache nach einer Eisenbahnkreuzung in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Er dürfte sofort tot gewesen sein. Seine Eltern waren ebenfalls im Auto: Die Mutter (77) am Beifahrersitz wurde schwer verletzt, der Vater (83) auf der Rückbank wurde unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden in das Spittaler Krankenhaus eingeliefert.