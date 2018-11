Tiroler Polizei warnt vor fiesen „Neffenbetrügern“

„Ja weißt du denn nicht, wer ich bin?“ fragte ein bisher unbekannter Mann am Telefon eine zunächst verdutzte ältere Innsbruckerin. Die Dame ahnte freilich rasch, dass es sich um einen Betrüger handelt. Der gab sich als Neffe aus. Er befinde sich gerade auf einer Auktion in München und benötige 70.000 Euro. Die „Tante“ möge diesen Betrag von der Bank abheben. Die Dame spielte mit, sagte 50.000 Euro zu und versprach, zur Bank zu gehen. In der Folge meldete sich der Gauner wieder telefonisch und kündigte an, das Geld bei der „Tante“ abzuholen. Daraufhin verständigte die Frau ihren Schwiegersohn, der zu ihr in die Wohnung kam.