Polizei forschte Jugendbande aus

Schmierereien, Sachbeschädigung, Diebstahl - mehr als 10.000 Euro Schaden richtete eine Jugendbande in Tulln an. Die neun Beschuldigten, sie sind erst zwischen 12 und 14 Jahre alt, hatten sich seit rund einem Monat in der Stadt an der Donau „ausgetobt“. Doch nun konnte ihnen die Polizei das kriminelle Handwerk legen.