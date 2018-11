Wirbel um „Warnung“ der NEOS vor Kontrollen im Zug

Eine „Warnung“ im Web vor Ausweiskontrollen durch Zivilbeamte in Zügen, die der Identifizierung von illegal Aufhältigen dienen, sorgt derzeit für Wirbel. Birgit Ehold von den NEOS, die das Posting auf ihrer Seite geteilt hatte, stört daran besonders, dass derartige Überprüfungen auf Basis von äußeren Merkmalen stattfinden würden - sprich, dass Menschen verstärkt aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert werden. „Das ist nicht in Ordnung“, konstatiert Ehold im Gespräch mit krone.at. Via Facebook, aber auch seitens der Exekutive, hagelte es Kritik.