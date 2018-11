„SPÖ hat in Tirol ein Potenzial von 25 Prozent“

Klar ist für Dornauer aber, dass die SPÖ wieder zurück in die Regierung muss. „Ich will mitgestalten. Ich habe nämlich keinen Spaß daran, Anfragen an überforderte grüne Landesrätinnen zu stellen“, kann sich Dornauer einen Seitenhieb nicht verkneifen. Er will die Sozialdemokratie zu alter Stärke zurückführen. „Wie ich schon vor der Landtagswahl gesagt habe, orte ich in Tirol für die Sozialdemokratie ein Potenzial von 25 Prozent und mehr“, gibt sich der Sellrainer selbstbewusst.