Neuer Anlauf für die größte Orgie aller Zeiten

„Ich dachte immer, ich sei eine Schlampe oder eine Hure wegen dem, was ich tat. Aber ich erkannte, dass ich eine Frau bin, die Sex genießt - und das darf ich auch“, so die Befürworterin der „Sex-positive movement“. Dabei gehe es um das Ausleben der Sexualität in einem sicheren und einvernehmlichen Rahmen. „Manche Leute denken, dass mich mein Lebensstil gierig nach Sex macht, aber das stimmt nicht“, sagt Derriere. Zugleich räumt sie aber ein: „Ich habe aufgehört, die Anzahl meiner Sexpartner zu zählen, als es in die 100 ging.“