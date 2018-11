Drei Autos abgefackelt: Angst vor Feuerteufel!

Brandserie begann am 23. Oktober

Es ist das dritte Mal in kurzer Zeit, dass es in Kundl brannte. Deshalb geht in der Bevölkerung auch die Angst um. Angst vor einem Feuerteufel. In der Nacht auf den 23. Oktober hatte die Miniserie begonnen. Dabei ging ein Holzschuppen in der Klammstraße in Kundl in Flammen auf. In letzter Minute konnten die Feuerwehrleute damals ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern.