Vandalen zogen durch Ort eine Spur der Verwüstung

Etwa 400 Perchten und 700 Besucher hatten am Samstag an der Brauchtumsveranstaltung in Unterach/A. teilgenommen. Während des Events selbst und auch bei der anschließenden „After-Show-Party“ in einem großen Festzelt gab es keine Beanstandungen. In der Nacht zum Sonntag, zwischen 2 und 7 Uhr Früh, tobten sich allerdings unbekannte Vandalen im Ort aus.