Ausländer-Duo schröpfte Pensionisten (77) in Linz

Zwei junge Männer mit ausländischem Akzent sprachen am Samstag gegen 15 Uhr auf der Wiener Straße Nr. 131 in Linz einen 77-jährigen Gmundner an. Dieser sollte dem Duo den Weg nach Italien erklären, dafür schenkten sie ihm zunächst zwei Anzüge. Daraufhin baten sie den Mann allerdings um Geld, da sie im Casino angeblich alles verspielt hätten.