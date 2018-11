Verunglückter Lenker aus eiskalter Donau gerettet

In offenbar verwirrtem Zustand war der Autolenker (56) aus Niederösterreich, als er in Sarmingstein über eine Böschung der B 3 in die Donau fuhr. Der Wagen begann schon zu versinken, als ein Ehepaar (45 und 48) aus dem Raum Melk den Unfall bemerkte. Der 45-jährige Mann schrie dem perplexen Verunfallten zu, er solle sofort aus dem Auto klettern - das Unfallopfer kam dadurch zwar endlich wieder zu Sinnen, gab dem Retter aber zu verstehen, dass er nicht schwimmen könne.