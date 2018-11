5:2! KAC gewinnt das 323. Derby

Die Villacher waren nur bis zum 2:1 des KAC stark im Spiel - dann übernahmen die Hausherren klar das Kommando. Auch, weil sich die Villacher immer wieder selbst schwächten, einmal mehr viel zu viele Strafen kassierten - und in der Folge zu keinen großen Möglichkeiten mehr kamen. Bezeichnend, dass die Rotjacken drei ihrer Tore in Überzahl schossen. Adam Comrie traf sogar doppelt. „Die Fans haben uns zum Sieg gepeitscht“, freute sich der Verteidiger. Clemens Unterweger, Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:1, meinte: „Wir waren disziplinierter und haben aus den einfachen Chancen die Tore gemacht!“ Den Schlusspunkt per „Empty net“-Tor setzte Nick Petersen - zum verdienten 5:2-Erfolg.