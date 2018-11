Irische „Vermieterin“ betrog Tiroler Schwestern

Einer Betrügerin gingen zwei Tiroler Schwestern (19 und 21 Jahre alt) auf den Leim. Eine in Irland lebende Frau hatte Mitte Oktober eine Mietwohnung in Innsbruck angeboten. Die Schwestern mussten sich über einen Internetlink anmelden und zahlten eine Kaution in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags auf ein italienisches Konto ein. Nun ist das Geld futsch, und Wohnung gibt es auch keine.