In ganz Tirol: Serie von Opferstock-Einbrüchen!

Weiter Coups: Vom Ober- bis ins Unterland

In der Pfarrkirche in Nassereith entfernten Unbekannte das Vorhängeschloss eines Opferstockes und nahmen das Bargeld mit. Ähnlich gingen Unbekannte in der Pfarrkirche in Hopfgarten vor. Mit einem Schraubenzieher machten sich Unbekannte an den Opferstöcken in der Pfarrkirche in St. Anton am Arlberg zu schaffen und ließen das Bargeld mitlaufen.