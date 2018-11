Opferstock-Diebe schlugen in Tiroler Kirchen zu

Gleich zwei Opferstock-Diebstähle beschäftigen derzeit die Tiroler Polizei! In Bach (Bezirk Reutte) knackten Unbekannte den Opferstock in der örtlichen Pfarrkirche auf und erbeuteten über 100 Euro. Und in Roppen im Oberinntal blieb es beim Versuch! Ein Zusammenhang zwischen den Straftaten wird nicht ausgeschlossen.