Gerichte bringen auch die Linzer Luft unter Druck

Höchster Jahreswert in Essen mit 49 Mikrogramm

Der höchste Wert der Essener Messstationen lag 2017 im Jahresmittel bei 49 Mikrogramm direkt an der A40, beim EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm. An unserer Westautobahn A1 in Enns-Kristein betrug der Jahresmittelwert 2017 43,6 Mikrogramm und bei der Messstelle Römerberg in Linz 46,3 Mikrogramm.