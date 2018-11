Millstatt: Auf dem Rad zu den Kunstausstellungen

Zweite Runde Kunstradln in Millstatt

Und jetzt soll das gelungene Projekt in die zweite Runde starten. „Für das kommende Jahr haben wir schon wieder einiges geplant“, gibt Weißenböck bekannt. Nicht nur mehr Stationen werden die Interessierten auf dem Rad besuchen können, sondern auch neue Künstler und Ausstelller warten in Millstatt. Die Obfrau: „Steinbildhauer aus ganz Europa präsentieren ihre Werke.“ Die Gäste können die Kunstwerke nicht nur bestaunen, sondern auch hautnah miterleben, wie ein Stein zu einer Skulptur verwandelt wird.