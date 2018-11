Frau glaubte angeblichem Software-Mitarbeiter

Die 22-jährige Klagenfurterin wurde am Donnerstag gegen 9.30 Uhr von dem angeblichen Mitarbeiter eines Softwareherstellers angerufen, der ihr auch gleich erklärte, ihr Computer sei von einem Trojaner befallen und auch ihre Lizenz wäre abgelaufen. Damit der angebliche Mitarbeiter den Virusbefall beheben konnte, wurde ihm auch der Zugang zum Computer gewährt. Danach bot der unbekannte Täter drei Pakete für die Erwerbung einer neuen Lizenz an, wobei sich das Opfer für eine Variante mit einem geringen Bargeldbetrag für drei Jahre entschied. Als die Frau den geringen Betrag per Telebanking überweisen wollte, wurden statt des geringen Betrages mehrere Tausend Euro abgebucht und teilweise auf ein ausländisches Konto überwiesen.