Spittaler Wettcafé mit Spielzeugpistole überfallen

Ausgerechnet in der Nacht auf den Heiligen Abend hat ein Albaner im Vorjahr ein Wettcafé in Spittal überfallen. Die junge Angestellte ist heute noch verschreckt, wenn sie an die Tat denkt - schließlich hatte der Räuber eine Waffe. Dass es eine Spielzeugpistole war, stellte sich erst später heraus. Am Mittwoch wurde er verurteilt.