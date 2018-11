Im Vogelflug über die 352-Millionen-Baustelle

In nur drei Jahren ist es so weit und das Parlament strahlt in neuem Glanz. Seit Baubeginn 2014 geht die Generalsanierung des Gebäudes planmäßig voran. Immerhin gilt es, eine Fläche von insgesamt 70.000 Quadratmetern zu renovieren. Kostenpunkt: 352,3 Millionen Euro. Um den perfekten Überblick über das Baugeschehen zu erlangen, wagte sich krone.at in wahrlich luftige Höhen ...