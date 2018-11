Hochstapler verurteilt: Alle glaubten dem „Sir“

Bei diversen Charity-Veranstaltungen „spielte“ der Oberösterreicher (40) einen Millionär und gab sich wie ein echter „Sir“. Sein Auftreten war es wohl auch, das alle blendete: Etwa einen Tiroler Hotelier, der ihm insgesamt knapp 700.000 Euro in die Hand drückte, ohne je einen Cent wiedergesehen zu haben. Oder einen Wiener Taxi-Fahrer, der den Hochstapler für angeblich 700 Euro pro Tag von Monaco aus quer durch die halbe Welt chauffierte. Auch einen deutschen Unternehmer, dem zugesagt wurde, dass sein Logo beim Formel-1-Rennen in Spielberg auf den Helmen der Force India-Piloten und deren Rennwagen prangen wird, prellte P. um 40.000 Euro. „Ich musste mich operieren lassen, deshalb ist der Deal geplatzt“, erklärte der Angeklagte am Innsbrucker Landesgericht. Bereits rechtskräftiges Urteil: Fünf Jahre Haft!