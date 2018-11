Jugendsinfonieorchester in Spittal und Kötschach

Tags darauf, am Sonntag, stellen sich die jungen Leute in den Dienst der guten Sache und spielen ab 15 Uhr im Rathaussaal von Kötschach bei einem Benefizkonzert für die Hochwasseropfer des Gail- und Lesachtales. Es findet in Zusammenarbeit mit der Musikschule statt.



In dieser Videobotschaft lädt Julius im Namen seiner Kolleginnen und Kollegen zum Konzert ein: