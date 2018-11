Frühstart in den Advent: „Stille Nacht“ überall

Unter dem Titel „Advent in Tirol“ haben sich vor Jahren die Weihnachtsmärkte in acht Tiroler Orten (Innsbruck, Hall, Kitzbühel, Kufstein, St. Johann, Lienz, Rattenberg, Region Achensee) zusammengeschlossen. Erklärtes Ziel war es, die Qualität des Angebots zu verbessern und gemeinsam zu werben. Der Erfolg blieb nicht aus. „20 Prozent der Tirol-Urlauber besuchen in der Vorweihnachtszeit laut aktueller Erhebung einen Adventmarkt. Das sind um sechs Prozent mehr als vor drei Jahren. Die Wertschöpfung lag im Vorjahr bei 90 Millionen Euro“, kann Ingrid Schneider von der Tirol Werbung mit aussagekräftigen Zahlen aufwarten. Adventmärkte sind längst wichtiger Wirtschaftsfaktor.