Sarina Nowak funkelt in einem Hauch von Nichts

Kein Wunder, dass die Fans bei so tiefen Einblicken eine Freude haben. „Sarina, du hast so wunderschöne Kurven“, schreibt ein User zu den heißen Schnappschüssen. „Bleib so, wie du bist. Ich finde dich klasse.“ Ein anderer schwärmt nicht nur von den Pics, sondern auch von der Botschaft, die die Blondine mit solchen Fotos transportiert: „Einfach toll, diese Kurven ... Und noch viel bewundernswerter ist deine Message, die du tagtäglich an alle Frauen sendest, die nicht Size Zero sind, sondern Kurven haben wie du!“