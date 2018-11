„Tatort“ Bauernhof: Mit Traktor das Weite gesucht

Die Serie von Einbrüchen in Bauernhöfe entlang der tschechischen Grenze geht weiter. Nun wurde ein Landwirt in Reinberg-Litschau im Bezirk Gmünd Opfer der dreisten Bande. Offenbar mitten in der Nacht machten sich die Täter an einem Holzschuppen zu schaffen. Die tonnenschwere Beute: ein 20.000 Euro teurer Traktor.