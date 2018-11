Tiroler Peter Assmann neuer Chef der Landesmuseen

Assmann wurde 1963 in Zams geboren. Er hat sein Studium der Kunstgeschichte mit dem Doktorat abgeschlossen sowie ein Lehramtsstudium in Deutsch und Geschichte an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck absolviert. Von 2000 bis 2013 war Assmann Direktor der Oberösterreichischen Landesmuseen. Derzeit ist er als Direktor des Palazzo Ducale in Mantua tätig.