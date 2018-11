57-Jähriger nach Wirtshausstreit verstorben

Im Klinikum Klagenfurt ist Montagfrüh jener Magdalensberger (57) verstorben, der in der Nacht zum Samstag in einem Gasthaus in seiner Wohngemeinde zur Sperrstunde mit einem 52-Jährigen in Streit geraten war und einen Schlag ins Gesicht bekommen hatte. Er war in Folge vom Barhocker gestürzt und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.